Haberler

Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak için şehir genelinde merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montajı yapıyor. Ayrıca, çeşitli bölgelerde tel çit uygulamaları hızla devam ediyor.

Tokat Belediyesi, yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın birçok noktasında, özellikle yoğun kullanılan merdivenlerde, halı saha, parklar, resmi kurum çevrelerinde ve mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montajı yapılarak vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağlanıyor.

Ayrıca istinat duvarları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde güvenliği güçlendirmek amacıyla tel çit uygulamaları da hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta üretken belediyecilik anlayışıyla yaya ulaşımını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, şehrimizin her köşesinde güvenliği artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun çalışma yürütüyor. Yaya güvenliğini artırmak, özellikle yaşlı, çocuklu ya da engelli vatandaşlarımızın merdivenleri daha rahat kullanabilmeleri için şehir genelinde, mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montaj çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
title