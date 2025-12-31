Tokat Belediyesinden Başkan Yazıcıoğlu hakkındaki iddialarla ilgili açıklama Açıklaması

Tokat Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile ilgili iddialar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ve Tokat Belediyesi hakkında gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bilgi Edinme Kanunu'na göre kurumlarına ulaşan herhangi bir bilgi edinme talebi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu türden talep olması halinde bilgi ve belgelerin, kamuoyunun denetimine açık olduğu vurgulandı.

İçinde bulunulan yılda denetim raporları ve mali tabloların yetkili ve ilgili kurumlar tarafından denetlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mecrası belirsiz iddialarla kanuna uygun alımlarımıza yapılan isnatlar tarafımızca ciddiyetten uzak, nazara alınmayacak iddialardır. Bu tür asılsız iddiaların sürdürülmesi TCK 217/A kapsamında suç teşkil etmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuz gereği ifade etmek isteriz ki belediyemizin tüm faaliyetleri şeffaflık, hukuka uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Kurumumuzu ve Belediye Başkanımızı hedef alan bu tür yalan ve iftira içerikli yayınlara karşı hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."