Haberler

Tokat Belediyesi, Karşıyaka'da içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesinde içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarını yalanladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün teknik değerlendirmesine göre altyapılar bağımsız ve sağlık şikayetlerinin belediye sistemlerinden kaynaklandığına dair bulgu yok.

Tokat Belediyesi, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasıyya ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldiği aktarıldı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "İçme suyu ve kanalizasyon altyapımız birbirinden bağımsız sistemler olup, söz konusu sağlık şikayetlerine neden olduğu ileri sürülen kanalizasyon karışımı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu