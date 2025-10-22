Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte kentin farklı noktalarındaki belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Yazıcıoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini sahada dinlemeye, ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tokat Belediyesinin son dönemde yürüttüğü çalışmaların merkezinde, vatandaş memnuniyetini esas alan üretken belediyecilik anlayışı bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Güneşli Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde yer alan Güneşli Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde yapacağımız bir haftalık kapsamlı bir çalışma ile öğrencilerimizi tekrar okullarına kavuşturacağız. Bölgede istinat duvarı ve altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimiz tekrar okullarında güvenli bir şekilde eğitim görebilecekler. Kümbet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kaldırımlarımızı ve modern dekoratif led aydınlatmalarımızı monte ederek caddemizi baştan sona yenilemiş olacağız. Yine bölgede parklanmaları düzenli hale getirdik. Ayrıca duvarlarda sanatsal resim çalışmalarımızı da tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.