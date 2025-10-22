Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların merkezinde vatandaş memnuniyetini esas alan üretken belediyecilik anlayışı bulunuyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte kentin farklı noktalarındaki belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Yazıcıoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini sahada dinlemeye, ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tokat Belediyesinin son dönemde yürüttüğü çalışmaların merkezinde, vatandaş memnuniyetini esas alan üretken belediyecilik anlayışı bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Güneşli Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde yer alan Güneşli Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde yapacağımız bir haftalık kapsamlı bir çalışma ile öğrencilerimizi tekrar okullarına kavuşturacağız. Bölgede istinat duvarı ve altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimiz tekrar okullarında güvenli bir şekilde eğitim görebilecekler. Kümbet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kaldırımlarımızı ve modern dekoratif led aydınlatmalarımızı monte ederek caddemizi baştan sona yenilemiş olacağız. Yine bölgede parklanmaları düzenli hale getirdik. Ayrıca duvarlarda sanatsal resim çalışmalarımızı da tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! Ev yıkıldı, çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkutan patlama! Ev yıkıldı, çok sayıda yaralı var
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.