Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehit ailesiyle ilk iftarını yaptı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2018 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı. Başkan Eroğlu, şehit ailesiyle yapılan iftarın önemine vurgu yaparak, tüm şehitlerin ruhlarına rahmet diledi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilk iftarı şehit ailesiyle yaptı.
Eroğlu, 2018 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın ailesini eşi Hatice Eroğlu ile ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.
Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, "İtfaiye Müdürlüğünden mesai arkadaşımız Duran Aktaş'ın şehit oğlu Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın bizlere emaneti şehit ailemizle birlikte ilk iftarımızı yaptık. Rabbim, ramazan ayının rahmetiyle hepimizi kuşatsın, bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.