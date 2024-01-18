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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle buluştu

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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Eroğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve gençlere yönelik projelerini paylaştı. Programda gençlerin soruları da cevaplandırıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Eroğlu, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Rasül Akyürek ve beraberindeki gençleri ağırladı.

Eroğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada bir yandan 10 yıllık süreçte yaptığı hizmetlere kısa kısa değinirken bir yandan da yeni dönemde gençlere yönelik gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Gençlerin hayallerini her zaman büyük tutması gerektiğini söyleyen Eroğlu, "31 Mart yerel seçimlerinde gençlerle birlikte Tokat'ta büyük bir zafere imza atılacak. Bu aziz milletimizin tarihi başarılarla doludur ve bu başarıların ardında hep gençlerimiz vardı. Allah'ın izniyle gençlerimiz, ülkemiz için daha güzel başarılara imza atmaya devam edecekler. 32 yaşında başladığım siyasi hayatımda 36 yaşında Tokat'ımıza Belediye Başkanı oldum ve 10 yıldır hizmet kervanımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yaptık, Hamdolsun. Hayallerinizi büyük tutun, inşallah gelecek siz değerli gençlerimizin olacaktır. 31 Mart yerel seçimleri, 2023 seçimlerinin hemen ardından yapılan çok önemli bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız bundan yıllar önce 2023 hedefini açıklarken buna gülümseyenler vardı. Hamdolsun 2023 yılını gördük. Türkiye yüzyılına adım adım geldik." dedi.

Başkan Eroğlu konuşmasının ardından programa katılan gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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