Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, Erenler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Eroğlu, ramazan ayında mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Eroğlu, "Bugün Erenler Mahallesi'ndeyiz. İftarı bekleyen çocuklarımızın neşesine eşlik ettik. Büyüklerimizi, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret ederek dualarını aldık. Mahalle ziyaretimiz sırasında Kadriye Bakan teyzemizin isteğini dinledik ve konuyla ilgili Tamdaş firma yetkilisinden bilgi aldık. Bizim görevimiz halkımıza gönülden hizmet etmektir. İnşallah daha güzel bir Tokat'ı inşa etmeye, gönüller almaya devam edeceğiz. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.