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Tokat Almus'ta Müftülükçe Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Kursu Tamamlandı

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Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen hizmet içi eğitim kursu başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren müezzin kayyımlara belgeleri törenle verildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde müftülükçe düzenlenen hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

İlçede 3 ay süren 160 saatlik hizmet içi eğitim kursu sona erdi. Kursu başarıyla bitiren 14 müezzin kayyıma belgeleri, Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle verildi.

Almus Müftü Vekili Erol Güneş, talim ve tashih-i huruf konulu hizmet içi eğitim kursunun bittiğini belirterek, "Kursumuzun amacı, her hocamıza güzel okuyuş kazandırmak. Kursu, ilçeye bağlı köylerimiz ve merkezde görevli imam ve müezzinlerin katılımıyla yaptık. Rabb'im kursumuzu başarıyla bitiren hocalarımızın zihinlerini açık etsin, görev yerlerinde huzurla görev yapmalarını nasip etsin." dedi.

Kaymakam Emre Çömen de kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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