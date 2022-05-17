Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu çiçek göndermek yerine bağış yapılmasını istedi - Haberler

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Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu çiçek göndermek yerine bağış yapılmasını istedi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu çiçek göndermek yerine bağış yapılmasını istedi

Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, kendisine çiçek göndermek isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağış yapmasını istedi.

TOKAT (AA) - Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, kendisine çiçek göndermek isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağış yapmasını istedi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıldır Gaziosmanpaşa Kaymakamlığını büyük şevk ve heyecanla sürdürdüğünü belirtti.

1996 yılında kaymakam vekili olarak göreve başladığı Reşadiye ilçesinin bağlı bulunduğu Tokat'a vali olarak atanmanın onurunu taşıdığını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa'da görev yaptığım sürede ilçemizin her kademesinde benimle mesai mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ve çaba gösteren çalışma arkadaşlarıma ve ilçemizdeki tüm paydaşlara halkımıza hizmet etme gayretindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşalı hemşehrilerime, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyor, haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. Çiçek gönderilmesi yerine Tokat merkez SYDV'nin, 'TR420001000239352569595003' nolu hesabına bağış yapılmasını istirham ederim."

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Valiler Kararnamesi, Numan Hatipoğlu, Medya, Tokat, Güncel, Haberler

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