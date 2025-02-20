TOGÜ Tıp Fakültesinden sağlıklı yaşam için bilgilendirme etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sağlıklı yaşam için bilgilendirme etkinliği yaptı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla camilerde bilgilendirme etkinliği düzenledi. Delikkapı ve Şehitler Camilerinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi verildi ve düzenli fiziksel aktivite yapmaları tavsiye edildi.

Etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler, vatandaşlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli egzersizin faydaları ve sağlıklı yaşamın önemi hakkında bilgiler verdi.

Katılımcılara, dengeli beslenme, günlük su tüketimi ve aktif bir yaşam tarzı benimsemenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri aktarıldı. Ayrıca, vatandaşların sorularına yanıt verilerek, kişisel sağlıklarına dair önerilerde bulunuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sağlık alanındaki bilgi birikiminin halkla paylaşılmasına katkı sağlayan bu tür sosyal sorumluluk projeleri, sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılmasına destek sağlıyor.