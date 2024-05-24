TOGÜ Rektörü, Sulusaray'daki deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen depremin ardından yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan'da Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.

Depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiğini belirten Yılmaz, üniversitenin Artova ve Zile'deki yüksekokullarında depremden kaynaklı çok küçük hasar oluştuğunu, bu nedenle eğitimi iki hafta için çevrim içi olarak sürdürdüklerini anlattı.

Binaların sağlam olduğu raporunun verilmesinin ardından yeniden yüz yüze eğitime başladıklarını dile getiren Yılmaz, "Genel anlamda bölgede ahşap, yığma kerpiç binalarda hasar oldu. Onun dışında ciddi anlamda hasar meydana gelmedi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, depremin hemen ardından saha gözlemlemesi için bölgeye gitti, orada çalışmalar yaptı. Çalışmalarla ilgili rapor hazırlandı." dedi.

Kendilerinin de depremin ardından kampüse gelerek öğrencileri yurtlardan kampüsteki daha güvenli yerlere taşıdıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çadırlar kurduk. Sonra sıcak çorba ikram ettik öğrencilere. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezindeki hocalarımız da ilerleyen günlerde danışmanlık yaptı. Biz çok fazla etkilenmedik ama deprem bölgesinden gelen öğrenciler, aileleriyle çok büyük sıkıntı yaşadı. Aileleri aradı, biz de öğrencilere uzaktan eğitime geçtiğimizi belirttik. Sınav haftasıydı, sınavları ertelediğimizi söyledik. Öğrenciler ciddi anlamda rahatladı. Bir hafta gittiler memleketlerine, sonra geldiler. Şimdi eğitimlerine devam ediyorlar."

Toplantıda, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Çavuş da çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.