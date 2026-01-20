Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 'Çocuklar İçin Kış Kampı 2026' etkinliğine katılan öğrencilerle Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret ederek doğanın korunması ve çevre bilinci konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Çocuklar İçin Kış Kampı 2026" etkinliklerine katılan çocuklar TOGÜ Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilere müze gezisine eşlik etti. Çocuklarla ilgilenen Yılmaz, sohbet ederek merak ettikleri soruları yanıtladı.

Biyoçeşitlilik Müzesi'nde sergilenen örnekler üzerinden çocuklara doğanın korunması, çevre bilinci ve canlı çeşitliliğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Rektör Yılmaz, erken yaşta kazanılan çevre ve doğa farkındalığının çocukların gelecek yaşamlarında önemli rol oynadığını belirterek, kış kampının çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan nitelikli bir eğitim programı olduğunu ifade etti.

Çocuklar, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde gerçekleştirilen "Böcekleri Tanıyoruz" etkinliğine katılırken, oyun, dans ve müzik çalışmalarıyla sanatsal becerilerini geliştirme imkanı buldu.

