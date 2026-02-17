Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, küresel başarıya imza atan bilim insanlarıyla buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren öğretim üyeleriyle bir araya gelerek akademik başarıları onurlandırdı. Rektör Yılmaz, bilimsel üretkenlik ve uluslararası görünürlüğün kurum gelişimine katkısını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, küresel başarıya imza atan bilim insanlarıyla bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, TOGÜ bünyesinde görev yapan ve Stanford Üniversitesi ile Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesine giren öğretim üyeleriyle yemekte buluştu.

Rektörlük ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, bilimsel üretkenlikleri ve uluslararası atıf etkileriyle öne çıkan akademisyenler onurlandırıldı.

Programda konuşan Rektör Yılmaz, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun somut sonuçlar verdiğini belirterek, bilim insanlarının küresel ölçekte elde ettiği görünürlüğün kurumsal gelişime önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Listede, yıllık etki sıralamasında yer alan öğretim üyeleri arasında Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. Cemil Alkan, Prof. Dr. Ceyhun Köse, Prof. Dr. Turgut Özseven, Prof. Dr. Ramazan Erenler, Doç. Dr. Oktay Özkan, Doç. Dr. Oğuz Özbek ve Doç. Dr. Esma Nur Geçer bulunuyor.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
