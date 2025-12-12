Haberler

Tokat'ta "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi" uygulandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, ÜNİDES programı kapsamında 'Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi' ile Kömeç köyünde sağlık konularında eğitim gerçekleştirdi. Proje, kronik hastalıklar hakkında farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerince Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hayata geçirilen "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi", Kömeç köyünde gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, projenin ilk gününde açılış konuşmaları Hemşirelik Bölümü öğrencisi Mehmet Can Geçer ve proje danışmanı öğretim üyesi Tuğba Solmaz tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen eğitimde Solmaz, "Hipertansiyon ve Korunma", Dr. Öğretim Üyeleri Mukaddes Demir Acar ve Mehtap Solmaz "Diyabet ve Korunma", Doç. Dr. Kübra Esin ise "Sağlıklı Beslenme" konularında bilgilendirici sunum yaptı.

Toplam 100 kişinin katıldığı eğitimde, kronik hastalıklar hakkında farkındalığı artırarak günlük yaşamda uygulayabilmesine yönelik bilgi sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz da Kömeç köyünü ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Proje ekibi ve köy halkıyla bir araya gelen Yılmaz, üniversitelerin sadece şehir merkezlerinde değil, en uzak yerleşim birimlerinde de topluma hizmet görevini sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, "ÜNİDES kapsamında yürüttüğümüz bu proje TOGÜ'nün topluma hizmet vizyonunun önemli bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin sahada aktif görev alması, halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması ve sağlık bilincinin artırılması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
