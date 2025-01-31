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TOGÜ Öğrencileri 9. Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda 18 Altın Madalya Kazandı

TOGÜ Öğrencileri 9. Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda 18 Altın Madalya Kazandı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ile 5 birincilik kupası kazandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sonucunda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazandı.

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitmen Şef Öğretim Görevlisi Kamil Akyollu'nun çalıştırdığı ve Doç. Dr. Mehmet Güllü koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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