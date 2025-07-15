TOGÜ ile Shanxi Tarım Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Çin Halk Cumhuriyeti'nden Shanxi Tarım Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Shanxi Tarım Üniversitesi adına Prof. Dr. Qifeng Zhao tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri, teknik iş birlikleri ve bilimsel yayınlar başta olmak üzere birçok alanda sürdürülebilir ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Özellikle Tokat bölgesine yönelik geliştirilecek projelerle, meyvecilik alanında karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı akademik ve teknik katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu iş birliğinin Türkiye ve Çin arasında tarım, bilim ve yüksek öğretim alanlarında kalıcı ve verimli bir akademik köprü kurulmasına katkı sunması bekleniyor.

Shanxi Tarım Üniversitesi heyeti, Tokat bölgesindeki meyve üretim sahalarında teknik incelemelerde bulunarak yerel tarımsal uygulamalara ilişkin gözlem ve değerlendirmelerde de bulundu.