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TOGÜ ile İl Milli Eğitim, gönüllü akademik danışmanlık için iş birliği yaptı

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TOGÜ ile İl Milli Eğitim, gönüllü akademik danışmanlık için iş birliği yaptı
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TOGÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Gönüllü Akademik Danışmanlık Uygulaması'nın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rektör Fatih Yılmaz, akademisyenlerin okullarla doğrudan temas kuracağını, bilimsel birikimin sahada karşılık bulacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Gönüllü Akademik Danışmanlık Uygulaması" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Gönüllü Akademik Danışmanlık Uygulaması" kapsamında Eğitim Fakültesinde geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, öğretim üyeleri ve eşleştirilen okulların müdürleri katıldı.

Yılmaz, eğitimde kurumlar arası iş birliğinin kalıcı ve nitelikli sonuçlar doğmasında belirleyici rol oynadığını belirterek, "Bu proje sayesinde akademisyenlerimiz okullarımızla doğrudan temas kuracak, bilimsel birikimimiz sahada karşılık bulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz bu iş birliğinin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza, okul müdürlerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kır da eğitimde kurumlar arası iş birliğinin ve danışmanlık sürecinin önemine dikkat çekti.

Programda Akın, sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair temel yapıtaşlarını anlatan sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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