Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

TOGÜ'den Veteriner Sağlık Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim

TOGÜ'den Veteriner Sağlık Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine, büyükbaş hayvanlarla ilgili uygulamalı eğitim verildi. Eğitime Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu laborant ve veteriner sağlık programında eğitim gören öğrencilere, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir besi çiftliğinde ultrasonla gebelik muayenesi, tohumlama malzemeleri tanıtımı ve uygulama tekniği, yaş tespiti, erkek hayvanda et, dişi hayvanda süt verimine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, TOGÜ Artova Yüksekokulu ile 2 yıldır iş birliği içinde oldukların söyledi.

Üniversite öğrencilerine eğitim verdiklerini dile getiren Türk, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğimiz sosyal etkinlik ve mesleki uygulama faaliyeti kapsamında öğrenciler ilçemizde misafir ettik. Çıkrık köyünde bulunan et ve süt üretiminin birlikte yapıldığı çiftliğine gittik. Burada öğretim görevlisi ve ilçe tarım veterinerleri tarafından önce sözlü olarak hayvanlarda rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır, bu işlerde hangi aletler nasıl kullanılır olduğunu anlattık. İşletmede bulunan bir adet gebe ve bir adet gebe olmayan hayvan hazır bulundu. Daha sonra gönüllü öğrencilerin canlı hayvan üzerinde rektal muayene ve gebelik testi nasıl yapılır uygulamalı olarak gösterdik." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.