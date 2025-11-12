TOGÜ'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ziyarete Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı ziyarete sunuldu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı ziyarete açıldı.

Ylmaz, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin gençlerin o dönemin zorlu şartlarını hissetmesi, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirmesi açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Burada sergilenen her obje, her belge, o dönemde verilen mücadelenin, çekilen acıların ve gösterilen kahramanlığın sessiz birer tanığıdır. Gençlerimizin bu tarihi yakından görmeleri, anlamaları ve hissetmeleri, geleceğe daha bilinçli bireyler olarak yürümelerine katkı sağlayacaktır. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı 14 Kasım akşamına kadar ziyaret edilebilecek.