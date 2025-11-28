Haberler

TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi Açıldı

TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi Açıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunarken, çevre çiftçilere de modern kurutma teknolojilerini tanıtıyor. Tesis, tarımda sürdürülebilir üretim modeline önemli katkılarda bulunuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi, öğrencilere sunduğu uygulamalı eğitim imkanları ve sürdürülebilir üretim modeli ile dikkati çekiyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, tesisin özellikle Ziraat Fakültesi öğrencileri için teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü bir uygulama sahası olarak öne çıktığı kaydedildi.

Öğrenciler burada, bitkisel üretim süreçlerini yerinde gözlemleyebiliyor, ürün kurutma teknolojilerini deneyimleyebiliyor, laboratuvar verilerini sahadaki üretimle karşılaştırabiliyor, staj ve ders uygulamalarını doğrudan üretim ortamında gerçekleştirebiliyor. Bu yönüyle tarım eğitimi alan öğrenciler için tesiste yürütülen çalışmalar, mesleki yetkinlik kazandırma açısından büyük önem taşıyor.

TOGÜ öğretim üyeleri, kurutma tesisinde ürün dayanıklılığı, doğal kurutma yöntemleri, gıda teknolojileri ve enerji verimliliği gibi alanlarda kapsamlı araştırmalar gerçekleştirebiliyor. Tesis, aynı zamanda yenilikçi tarımsal üretim projeleri için güçlü bir araştırma altyapısı sağlayarak akademik çalışmaların sahada uygulanmasına imkan tanıyor.

Tesis yalnızca üniversite öğrencilerine değil, çevredeki üreticilere de model oluşturuyor. Yöre çiftçileri modern kurutma teknolojilerini yerinde inceleyebiliyor. Böylece ürün kayıplarını azaltma, katma değerli ürün üretme, sürdürülebilir yöntemlere geçiş konularında bilgi edinebiliyor. Bu yönüyle tesis, bölgesel kalkınmaya da katkı sunuyor.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
