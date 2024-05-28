Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) aşçılık programında 2+2 eğitim modeline geçiş yapıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, uygulama, hem eğitim kalitesinin artırılması hem de öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanması amacıyla hayata geçirildi.

Üniversite aşçılık programında uygulanan yeni sisteme göre birinci sınıfta ilk iki dönem okulda teorik ve uygulamalı eğitim yapılacak.

İkinci sınıfta ise iki dönem boyunca aşçılık programına bağlı döner sermaye üretim tesisinde "İşletmelerde Mesleki Eğitim" dersi kapsamında program öğretim elemanları ve usta öğreticiler nezaretinde öğrenciler hem eğitim alacak hem de üretime katkı sağlayarak mesleki becerilerini geliştirmiş olacak.

Programın müfredatı ise sektördeki güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenecek.

YÖK'ün ön lisans programları arasında yenilikçi uygulaması olan 2+2 eğitim sistemi ilk olarak TOGÜ'de gerçekleştirilecek.

Modelin başarılı olması durumunda diğer meslek yüksekokullarına da yayılması planlanıyor.