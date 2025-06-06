Togo'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Okul Bahçesinde Kıldı

Togo'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Okul Bahçesinde Kıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını üniversite bahçesinde gerçekleştirdi. İmam Agodomou Al Hassan, hutbe sonrası Filistin ve Gazze için dua ederken, Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine teşekkür etti. Namazın ardından bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı.

Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite de Lome bahçesinde bir araya geldi.

Burada hutbe irad eden ve bayram namazı kıldıran imam Agodomou Al Hassan, daha sonra Filistin ve Gazze için dua etti, Türkiye'den bağış yoluyla kurban kesimi için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerine teşekkür etti.

Namazın ardından bayramlaşma merasimi yapıldı.

Ekipte bulunan Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, TDV yetkilisi Alparslan Yılmaz ve gönüllü veteriner hekim Cengiz Şahin, cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.