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TOGG'UN ŞARJ İSTASYONLARI BOLU'DA KURULDU

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TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili TOGG için üretilen şarj üniteleri Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına kurulmaya başlandı.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili TOGG için üretilen şarj üniteleri Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına kurulmaya başlandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan bir alışveriş merkezine kurulmaya başlandı. TOGG kurucu ortaklarından birinin Türkiye'de özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj istasyonlarından 6 tanesi Bolu'ya kurulurken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana 6 şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Bolu TOGG Güncel Haberler

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