TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

Turgutlu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve "TOGG Team Türkiye" grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, TOGG'un T10X ve T10F modeli araç sahipleri ilçede şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ile Manisa ve çevre illerden gelen yaklaşık 50 TOGG sürücüsü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 2 TOGG, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda toplandı.

Buradan ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden sürücüler, aileleri iftar programının düzenleneceği alana getirdi.

İftar yemeğinin ardından polis eskortu eşliğinde ilçe genelinde "Şehitlere Saygı Korteji" düzenlendi.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.