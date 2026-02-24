Haberler

TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji

TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

Turgutlu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve "TOGG Team Türkiye" grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, TOGG'un T10X ve T10F modeli araç sahipleri ilçede şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ile Manisa ve çevre illerden gelen yaklaşık 50 TOGG sürücüsü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 2 TOGG, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda toplandı.

Buradan ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden sürücüler, aileleri iftar programının düzenleneceği alana getirdi.

İftar yemeğinin ardından polis eskortu eşliğinde ilçe genelinde "Şehitlere Saygı Korteji" düzenlendi.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

Genç kadının yaşadığı vahşet anbean kamerada
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena