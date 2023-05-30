Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TOBB Genel Kurulu'nda Branda Çatı Çöktü: 6 Yaralı

TOBB Genel Kurulu'nda Branda Çatı Çöktü: 6 Yaralı

Güncel Haberler

TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü. Olayda 6 kişi yaralandı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title