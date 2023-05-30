TOBB Genel Kurulu'nda Branda Çatı Çöktü: 6 Yaralı
Güncel Haberler
TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü. Olayda 6 kişi yaralandı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel