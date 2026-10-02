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TMMOB Başkanı Çakar, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümü için 'kader değil' dedi

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TMMOB Başkanı Çakar, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümü için 'kader değil' dedi
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TMMOB Başkanı Ali Ekber Çakar, Soma'daki maden göçüğünde 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakar, madenlerdeki ölümlerin kader olmadığını ve bilimsel önlemlerle önlenebileceğini söyledi.

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin, "Madenlerde meydana gelen ölümler kader değildir. Gerekli bilimsel ve teknik önlemler alındığında, bu ölümler önlenebilir" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Soma'da 5 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı göçüğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çakar, 301 madencinin yaşamını yitirdiği 2014 yılındaki Soma faciasını anımsatarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan çalışma düzeninin kurulması çağrısında bulundu.

Çakar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Henüz 12 yıl önce ülke tarihimizin en büyük madencilik facialarından birinde 301 maden emekçisini kaybettiğimiz Soma'da bugün bir kez daha aynı acıyı yaşıyoruz. Aradan geçen yıllara, yaşanan onca iş cinayetine ve yapılan tüm uyarılara rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan bir çalışma düzeninin hala kurulamamış olması kabul edilemez.

Yaşadığımız her facianın ardından defalarca söylediğimiz gibi; madencilik faaliyetlerinde bilimsel ve teknik gerekliliklerin eksiksiz uygulanması, etkin ve kamusal denetimin sağlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin hiçbir koşulda maliyet unsuru olarak görülmemesi yaşamsal önemdedir. İnsan yaşamını şirketlerin karından sonra gören anlayış sürdükçe madenlerde yaşanan ölümlerin önüne geçilemez.

"OLASI İHMALLER BÜTÜN YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMALI"

Madenlerde meydana gelen ölümler kader değildir. Gerekli bilimsel ve teknik önlemler alındığında, bu ölümler önlenebilir.

Soma'da meydana gelen göçüğün tüm nedenleri hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmalı; işletme ve denetim süreçlerindeki olası ihmaller bütün yönleriyle araştırılmalı, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap vermelidir. İnceleme ve soruşturma süreçleri şeffaf biçimde yürütülmeli, TMMOB'ye bağlı ilgili meslek odalarının mesleki ve bilimsel birikimi sürece dahil edilmelidir.

Yeni acıların yaşanmaması için insanca ve güvenli çalışma koşullarının sağlandığı, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde kamusal denetimin esas alındığı bir madencilik politikasının hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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