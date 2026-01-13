Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "İran'a Dönük Daha Önceki Saldırılar ve Şu Anda Tehditler, Suriye'nin Hali Ortada"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, " İran'a dönük daha önceki saldırılar ve şu anda tehditler, Suriye'nin hali ortada. Tüm bunlar gündeme gelince Türkiye'de önce 'güçlü olalım' refleksi konuşuluyor. Bu anormal değil, ancak öte yandan Türkiye'deki ABD üsleri ve NATO varlığı, örtülü-açık anlaşmalar sorgulanmıyor" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış'ta "Herkes nükleer silaha sahip olursa barış gelir mi?, Yeni bir dünya savaşı kapıda mı?, Türkiye'nin nükleer silaha ihtiyacı var mı?" sorularını yanıtladı.

Okuyan, nükleer silah konusunun belli aralıklarla gündeme getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

" İran'a dönük daha önceki saldırılar ve şu anda tehditler, Suriye'nin hali ortada. Tüm bunlar gündeme gelince Türkiye'de önce 'güçlü olalım' refleksi konuşuluyor. Bu anormal değil, ancak öte yandan Türkiye'deki ABD üsleri ve NATO varlığı, örtülü-açık anlaşmalar sorgulanmıyor. Şuradan başlayalım, Türkiye'de nükleer silah var. B-61 denilen, sürekli güncellenen ve yeniden güncelleme programına alınan atom bombaları ülkemizde konuşlandırılmış durumda. Türk hükümetinin de üzerinde herhangi bir yetkisi yok. Kağıt üzerinde onayı gerekse de silahların teknik ve siyasi anlamda kontrolü ABD elinde. Önce bunu sorgulasınlar."

Türkiye'ye bu silahların SSCB varlığı nedeniyle getirildiğini belirten Okuyan, şöyle devam etti:

"Türkiye aslında Rusya açısından bir hedeftir. Hedef ülkelerinden biri olarak akla İran geliyor. Bu silahları F-16'lar kullanabilir. Onların menziliyse İran'ın kritik noktalarına erişemiyor. Irak gibi başka üslerden yakıt ikmaliyle bu uçaklar İran'ı vurabilir. Böyle bir olasılık yoksa İncirlik'teki atom bombaları neden tutuluyor, ne işe yarar?

"Dünyada hala nükleer silah kullanmış tek güç ABD"

İsrail'e karşı nükleer silah bulundurma ABD'yi karşıya almak demek. Bunu göze alıyorsanız önce içinizdeki ABD tehdidini dışarı çıkaracaksınız. İncirlik'ten kurtulun, sembol olarak mesela. Dolayısıyla Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması güvenliği değil tehdidi artırır. 4. tip nükleer mayın konusu belirsiz, doğrulanamıyor. Ancak en azından planlanmış durumda. Bu da Türkiye'nin stratejik noktalarındaki mayının bir düşman işgali sırasında patlatılmasını öngörüyor. Bunun hesabını kimden soracaklar? Türkiye'nin içinde kullanılacak nükleer silahlar ABD'nin elinde. Türkiye'nin F-35 programına dahil olması durumunda İncirlik'teki atom bombalarının menzili artacak. Ne yazık ki, içinden geçtiğimiz dönemde nükleer silah kullanımı normalleştiriliyor. Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen, Sovyetler zamanı dahil Rusya ile Türkiye arasında önemli bir askeri çatışma riski hiç olmadı. Ancak nükleer silah devreye girdiğinde Rusya'nın savaş doktrininde Türkiye'nin bir yeri olacaktır. Bu bizim güvenliğimiz açısından iyi değil. Nükleer savaşın ve silahın normalleşmemesi lazım. Dünyada hala nükleer silah kullanmış tek güç ABD. Bu katliamın sorumluluğu ABD'nin üzerinde kalmaya devam etmelidir."

"İncirlik'e el konulup bu silahlar ve ABD kapı dışarı edilmelidir"

ABD'deki iç karışıklığa da dikkati çeken Okuyan, "Aslında Trump da söylüyor bunu, ABD kaybediyor. Ülkenin otoritesini sorgulayan herkesi geriletmeye çalışıyor, bu bir çılgınlık. Bu sınıfsal karaktere evrilirse, ABD hiç beklemediği bir toplumsal ve siyasal krizin içerisine yuvarlanabilir ve yuvarlanmalıdır. Bu dünya için de iyidir" dedi.

ABD ve İngiltere'nin hiçbir zaman "ilk nükleer silah kullanan biz olmayacağız" taahhüdünde bulunmadığını vurgulayan Okuyan, şunları kaydetti:

"Teknoloji ilerledikçe nükleer silahların gücünü ayarlamak daha da kolaylaşıyor. 'Taktik nükleer silah' denilen şey çok konuşulmaya başlandı. Bu ayarlanabilir olma hali çok tehlikeli. Bununla bir mahalleye saldırabilirsiniz, orada da aynı etkiyi yaratır. Bu silahlar nükleer savaş tehdidini azaltmıyor, artırıyor. Çünkü bu tırmanır, orada durmaz. İncirlik'teki bombalar da bu kapsama giriyor, Hiroşima'ya atılandan daha etkili olmasına rağmen. İncirlik'e el konulup bu silahlar ve ABD kapı dışarı edilmelidir."