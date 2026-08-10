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Okuyan: Çerçeve yasa kapsamlı dönüşümün yeni evresi, karşı-devrime taviz yok

Okuyan: Çerçeve yasa kapsamlı dönüşümün yeni evresi, karşı-devrime taviz yok
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM'de görüşülen çerçeve yasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların 'terör örgütüne taviz' olarak okunmaması gerektiğini belirterek, bunun kapsamlı bir dönüşümün yeni evresi olduğunu, aktörlerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Okuyan, Türkiye'nin etnik temeller üzerinde sorun çözemeyeceğini, Türk-Kürt ittifakının emperyalist proje olabileceğini ifade etti.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM'de görüşülen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Bugün yaşananları 'terör örgütüne taviz' diye okuyanlar yanılıyor. Tanık olduğumuz, çok kapsamlı bir dönüşümde yeni bir evreye geçiş girişimidir. Bu girişimin aktörleri doğru tespit edilmeli, tek bir noktaya odaklanılmamalıdır" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM'de görüşülen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Okuyan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bir devrim sürecine doğdu. İleriye doğru atıldı. Büyük dönüşümler yaşandı. Bazı meselelerse çözümsüz kaldı, geriye gidişin dinamikleri bu tarihsel sıçramanın içine sinsice yerleşti. Kürt meselesi çözülemedi örneğin. Karmaşık nedenlerle. Şimdi bir karşı-devrim gündemde ve devrimin çözemediğini karşı-devrimin çözeceğine inanmamız isteniyor. Olmaz, asla olmaz. Hayat böyle parçalı değil. Türkiye her konuda bir yöne gidecek ama Kürt yurttaşlarımızı başka bir yöne, özgürlüğe, demokrasiye götürecek. Bu olmaz. Karşımıza çıkarılan hukuki çerçeve kendi başına bir anlam taşımıyor. Oraya sıkışıp kalınamaz. Konu bir seçimi daha kazanma çabasından ibaret değil.

"TÜRKİYE ETNİK TEMELLER ÜZERİNDE HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ"

Konu 'yeni' bir Türkiye'dir! 'Yeni' Türkiye, eskidir, Yeni-Osmanlı'dır. Türkiye etnik temeller üzerinde hiçbir sorununu çözemez. Dile getirilen Türk-Kürt ittifakı ya da Türk-Kürt-Arap ittifakı ancak bir emperyalist projenin kodlanması olabilir. Bugün yaşananları 'terör örgütüne taviz' diye okuyanlar yanılıyor. Tanık olduğumuz, çok kapsamlı bir dönüşümde yeni bir evreye geçiş girişimidir. Bu girişimin aktörleri doğru tespit edilmeli, tek bir noktaya odaklanılmamalıdır. Bu sürecin başında doğrultu önemli demiştik. Çok alametler belirdi üstüne. Sadece şu son bir aya sıkışanlara bakmak yeterli. Ha bakınca 'Ankara NATO planlarını bozuyor' sonucuna ulaşanları tarihe havale edebiliriz. Hayır demek için fazlasıyla neden var. 'Siz demokrasi istemiyorsunuz' diyenlere de söyleyecek çok sözümüz."

Kaynak: ANKA
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