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Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan 15 Temmuz Açıklaması: "Kanlı, Küstah, Riyakar Bir Şebekenin Çok Katmanlı Hamlesi Boşa Düştü"

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yaptığı açıklamada, darbe girişiminin dar anlamda başarısız olduğunu ancak FETÖ'nün Cumhuriyetçi birikimi paralize etme ve Türkiye'yi NATO-ABD çizgisinde tutma misyonlarında başarılı olduğunu savundu.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi dar anlamıyla başarısız oldu. Kanlı, küstah, riyakar bir şebekenin çok katmanlı hamlesi boşa düştü" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi dar anlamıyla başarısız oldu. Kanlı, küstah, riyakar bir şebekenin çok katmanlı hamlesi boşa düştü. Ancak süreci öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak ele aldığımızda ortada ne yazık ki bir başarı var. Fethullahçılar Cumhuriyetçi birikimi paralize etmek için misyon üstlenmişlerdi bir, Türkiye'yi NATO ve ABD çizgisinde tutmakla görevliydiler iki. Buralarda bir başarısızlık gören var mı bugün?"

1990'lardan itibaren en yetkili kurum ve kişiler tarafından himaye edilen, düzenin ideolojik, ekonomik ve siyasi dinamiklerine şekil veren, hala 'geri kalan kadrolarından nasıl yararlanırız' diye kafa patlatılan CIA beslemesi bir fesat hareket sadece 15 Temmuz'da çuvalladığı için nasıl 'başarısız' sayılabilir ki?"

Kaynak: ANKA
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