Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özgür Özel'e NATO Eleştirisi

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in NATO ve güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Okuyan, "Türkiye'de yaygın bir kesim, hiçbir temeli yokken bazı partilere ya da kişilere anlam yüklüyor, bu anlamla uyumsuz gelişmelere kulağını, gözünü, aklını kapatıyor" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Newsweek dergisine verdiği demeçte yer alan NATO ve güvenlik politikalarına ilişkin ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Okuyan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaygın bir kesim, hiçbir temeli yokken bazı partilere ya da kişilere anlam yüklüyor, bu anlamla uyumsuz gelişmelere kulağını, gözünü, aklını kapatıyor ve hatta avazı çıktığı kadar bağırarak gerçekleri baskılamaya çalışıyor. Bakın Özgür Özel ne demiş? 'Yürüttüğümüz demokratik mücadele bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecek'. Tam olarak böyle demiş."

Bu söylenende anlaşılmaz bir taraf var mı? Sağa sola çekiştirmek mümkün mü? Hayır. Daha açık ifade edilemezdi. İktidarın CHP'ye genel başkan atamasının ardından görevden alınan CHP yönetimine olmadık misyonlar yükleyerek onun arkasına yığınak yapanlar kendilerini nasıl hissediyor?

NATO'yla derdi olmayanları merak etmiyorum, onlar kendileriyle tutarlı sayılır, hatta rahatlamışlardır Özgür Özel'in Newsweek'e yaptığı açıklamadan sonra.

Asıl, diğerleri ne düşünüyor, nasıl hissediyor? Aldatılmış? Hiç sanmam. Çünkü ilk örnek değil. Büyük olasılık şöyle düşünüyorlar: 'Ya ne gerek vardı bunları demeye?' Demese iyidi…' Tam olarak böyle düşünüyorlardır ve…'Ya hep beraber ya hiçbirimiz…' 'Yarın hep beraber NATO'yu protesto eder, azıcık toparlarız ortalığı!'"

