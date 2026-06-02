Haberler

Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özgür Özel'e NATO Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in NATO ve güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, bazı kesimlerin partilere anlam yükleyip gerçekleri baskıladığını söyledi.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in NATO ve güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Okuyan, "Türkiye'de yaygın bir kesim, hiçbir temeli yokken bazı partilere ya da kişilere anlam yüklüyor, bu anlamla uyumsuz gelişmelere kulağını, gözünü, aklını kapatıyor" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Newsweek dergisine verdiği demeçte yer alan NATO ve güvenlik politikalarına ilişkin ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Okuyan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaygın bir kesim, hiçbir temeli yokken bazı partilere ya da kişilere anlam yüklüyor, bu anlamla uyumsuz gelişmelere kulağını, gözünü, aklını kapatıyor ve hatta avazı çıktığı kadar bağırarak gerçekleri baskılamaya çalışıyor. Bakın Özgür Özel ne demiş? 'Yürüttüğümüz demokratik mücadele bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecek'. Tam olarak böyle demiş."

Bu söylenende anlaşılmaz bir taraf var mı? Sağa sola çekiştirmek mümkün mü? Hayır.  Daha açık ifade edilemezdi. İktidarın CHP'ye genel başkan atamasının ardından görevden alınan CHP yönetimine olmadık misyonlar yükleyerek onun arkasına yığınak yapanlar kendilerini nasıl hissediyor?

NATO'yla derdi olmayanları merak etmiyorum, onlar kendileriyle tutarlı sayılır, hatta rahatlamışlardır Özgür Özel'in Newsweek'e yaptığı açıklamadan sonra.

Asıl, diğerleri ne düşünüyor, nasıl hissediyor? Aldatılmış? Hiç sanmam. Çünkü ilk örnek değil. Büyük olasılık şöyle düşünüyorlar: 'Ya ne gerek vardı bunları demeye?' Demese iyidi…' Tam olarak böyle düşünüyorlardır ve…'Ya hep beraber ya hiçbirimiz…' 'Yarın hep beraber NATO'yu protesto eder, azıcık toparlarız ortalığı!'"

Kaynak: ANKA
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı