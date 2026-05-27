Haberler

Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "Chp'nin Gerçeklerini Halka Anlatırken Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan Olarak Görmemiz Mümkün Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yönetilemez hale getirdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak görmediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yönetilemez hale getirmek yönünde adımlar attığını belirterek, "Biz CHP gerçeklerini siyasal ve ideolojik zeminde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin Genel Başkanı olarak görmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hukuken" CHP'nin başında olmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu sürecin AKP tarafından gerçekleştirilen bir "atama" işlemi olduğunu ifade eden Okuyan, kendi meşruiyeti zedelenmiş bir partinin siyaset alanını tasarlama girişimlerinin bu sürece ortak olanların da meşruiyetini sıfırladığını kaydetti.

"CHP TABANI, PARTİYE YAPILANLARI KABUL ETMİYOR"

Siyasi partilerin iç dinamiklerine dışarıdan müdahalesinin toplum tarafından mahkum edileceğini belirten Okuyan, CHP tabanının bu "operasyonu" kabullenmeyeceğinin açık olduğunu belirtti. Okuyan, iktidarın diğer partilere yön verme çabasının siyaset alanının daraltılması isteğinin yanı sıra "ideolojik-kültürel bir sorun" olarak "her şeyin sahibi olma dürtüsü" olduğuna işaret etti.

Okuyan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizi en fazla ilgilendiren ise siyasi partilerin iç dinamiklerine müdahalenin önünü tamamen açan bu uygulamanın toplum tarafından kararlılıkla mahkum edilmesidir. Bu büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Protesto gösterilerine katılımın az ya da çok olmasının bu aşamada bir önemi bulunmamaktadır."

AKP, medyasından vekiline, bürokratından trolüne başka partilere akıl ve yön verme konusunda kendini kaybetmiş durumdadır. Yandaş köşe yazarları sürekli olarak muhalif parti ve siyasetçilere not vermektedir. Burada siyaset alanının daraltılması isteğinin yanı sıra ideolojik ve kültürel bir sorun da vardır. Her şeyin sahibi olma dürtüsü iktidar için artık bir davranış kalıbı haline gelmiştir. CHP tabanının bunu kabullenmemesi iyi bir şeydir.

"KILIÇDAROĞLU, CHP'Yİ YÖNETİLEMEZ HALE GETİRİYOR"

İlginç olan, AKP'nin diğer partileri kendisine benzetmeye çalıştıktan sonra kendi alanında beliren rakiplerden şiddetle rahatsız olmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun başına gelenler bu açıdan çok öğreticidir. Velev ki Kılıçdaroğlu yönetimi tutsa, parti AKP'yle uyumlu bir biçimde güçlenip ona rakip haline gelse, iktidar aynı operasyonu ona da çekecektir. Ancak bu imkansızdır. Kılıçdaroğlu'nun da bunun farkında olduğu ve CHP'nin yönetilmesinden çok yönetilemez hale gelmesi doğrultusunda adımlar attığı görülmektedir.

Biz CHP gerçeklerini siyasal ve ideolojik zeminde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin Genel Başkanı olarak görmemiz mümkün değildir."

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu

9 çocuk annesiydi! Gülsima'dan günler sonra acı haber geldi
Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi