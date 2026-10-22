TKP, BM'de Küba ablukası oylaması öncesi Türkiye'ye çağrı yaptı

(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik, ticari ve mali ablukasının kaldırılması için 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oylama öncesinde Türkiye'ye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki halklara olduğu gibi ülkemize de en zor zamanlarında yardım elini uzatan Küba halkı için Türkiye'nin dayanışmadan yana tutum alması hem tarihsel bir sorumluluk hem de halkımızın vicdanının gereğidir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"28 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya karşı 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ekonomik, ticari ve mali ablukanın kaldırılması için Küba tarafından sunulan karar tasarısı oylanacak. ABD'nin Küba halkını hayati enerji kaynaklarından mahrum bıraktığı bir dönemde yapılacak bu oylama özel bir önem taşımaktadır. Gelinen noktada Küba halkının canına kast eden, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getiren, özgürce yaşam hakkını elinden almaya yeltenen abluka politikası bir soykırım suçudur. ABD yönetimi yıllardır dünya halklarının ezici çoğunluğu tarafından reddedilen bu politikayı sürdürürken, soykırım suçuna destek sağlamak, başka ülkeleri de bu suça ortak etmek için hükümetlere baskı yapmakta, tehdit ve şantaja başvurmaktadır.

Türkiye, bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır. ABD'nin baskı ve tehditlerini artırdığı bu dönemde de Türkiye'nin bu tutumunu açık ve tereddütsüz biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Küba'nın haklı talebine destek vermekten kaçınmak, halkımızın Küba halkıyla kurduğu kardeşlik ve dayanışma bağıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Dünyanın dört bir yanındaki halklara olduğu gibi ülkemize de en zor zamanlarında yardım elini uzatan Küba halkı için Türkiye'nin dayanışmadan yana tutum alması hem tarihsel bir sorumluluk hem de halkımızın vicdanının gereğidir."

Kaynak: ANKA