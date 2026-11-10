TKP, Atatürk'ün 88. yılında Cumhuriyet'i yeniden kurma vurgusu yaptı

(ANKARA) - TKP tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Bugün, bu toprakların gördüğü en ilerici atılımın gerçekleştiği 1919-1923 dönemine ve Cumhuriyet devrimine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'e sunacağımız saygı, Cumhuriyet'i yeniden kurmak için verilecek mücadeleyle anlam bulacaktır" denildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarih, toplumsal hayata yön veren çok sayıda aktöre sahne olmuştur. Bunların bir bölümü tarihsel olarak ileri olanla geri olan arasındaki kavgada karşı devrimin yanında saf tutmuş ve tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri almıştır. Ancak bazıları da vardır ki eski düzenin karşısında ileriye dönük hamlelere önderlik etmiş, karanlığın en koyu olduğu anlarda halka kendi gücünü hatırlatmış ve umut olmuş, devrimlere yön vermişlerdir. Böylesi devrimciler toplumların ileriye taşınmasında önemli bir rol oynadılar. Tarihin, ezenler ile ezilenler arasındaki savaşın tarihi olduğunu gösterdiler ve ezilenlerden yana tavır aldılar. Kölelik yerine özgür insanı, tebaalık yerine yurttaşlığı savundular. Bunun için mücadele ettiler. Ezelden beri eski düzeni savunanlarla insanlık için daha iyisini arayanlar arasında kavga sürdü. Bugün de tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün 10 Kasım… Çürümüş ve emperyalizm tarafından teslim alınmış Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yerine Cumhuriyet'in kurulması yolculuğunda yoksul Anadolu halkına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü.

Liderlik ettiği devrimin üzerinden geçen on yıllarda sermaye sınıfı, emperyalistler ve tarikatlar el ele vererek Cumhuriyet'i kemirdiler. Halkın emeği, kanı ve teriyle kazanılanları holdingler ile çok uluslu şirketler ele geçirdiler; emperyalist ülkeler askeri üsleriyle tehdit ettiler; tarikat ve cemaatler esir aldılar.

Hep birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'in 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, halktan çaldılar. Bugün, bu toprakların gördüğü en ilerici atılımın gerçekleştiği 1919-1923 dönemine ve Cumhuriyet devrimine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'e sunacağımız saygı, Cumhuriyet'i yeniden kurmak için verilecek mücadeleyle anlam bulacaktır. Bu da ancak halkın emeğini ve ülkenin kaynaklarını sömürenleri başımızdan attığımız bir ülke için omuz omuza vermemizle mümkündür. Eski düzene karşı ileriyi savunanların yan yana gelmesiyle… Devrimle… Mustafa Kemal'e saygıyla…"

Kaynak: ANKA