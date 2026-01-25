Haberler

Tkp'den 1 Şubat'taki Etkinliğe Çağrı

Güncelleme:
Türkiye Komünist Partisi, 1 Şubat'ta Ankara'da düzenleyeceği etkinlikle emekçilerin sorunlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Etkinlikte, emekli işçilerin yaşam koşullarına yönelik eleştiriler öne çıkarılacak.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından, "Bir kuru ekmeğe muhtaç edilmiş, gözden çıkarılmış milyonlarca emekliden biriyim. 30 yıl sanayide işçilik yaptım, verdiğim emeğin değerini bilecek bir düzen istiyorum" diyen kişinin videosuyla birlikte şu mesaj paylaşıldı:

"Bu düzen yıllarca emeğini sömürdüğü işçilere emeklilikte sefaletten başka seçenek tanımıyor. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilenler için: TKP 1 Şubat'ta meydan okuyor."

Etkinlik, 1 Şubat Pazar saat 15.00'te Ankara Congresium'da "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" başlığıyla düzenlenecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
