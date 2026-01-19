Türkiye Komünist Hareketinden Küba ve Venezuela Büyükelçiliklerine Ziyaret

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH) heyeti, Küba ve Venezuela büyükelçiliklerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Parti Genel Başkanımız Aysel Tekerek'in de yer aldığı heyetimiz, Küba Büyükelçiliği ile Venezuela Büyükelçiliğini ziyaret ederek emperyalist saldırganlık karşısında dayanışma ve desteklerini iletti. Ziyaret kapsamında partimiz tarafından Küba Komünist Partisi'ne, Küba Devleti'ne ve Venezuela Devleti'ne yazılan mektuplar ilgili büyükelçilere teslim edildi. Sayın büyükelçilere ve elçilik çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; emperyalist haydutluk karşısında yanlarında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz. Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!"