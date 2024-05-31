Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Ahmet Uğurlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, İSTANBUL'da 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Uğurlu'nun cenazesi Anadoluhisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu, dün hayatını kaybetti. Uğurlu'nun cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Cami'ne getirildi. Cenazede taziyeleri kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu kabul etti. Cenazeye, Ahmet Uğurlu'ya birçok ödül kazandıran 'Tabutta Rövaşata' filminin yönetmeni Derviş Zaim, eski eşi Necef Uğurlu, tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün, Gani Rüzgar Şavata, Zafer Alagöz, gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, İlhan Kesici ve sevenleriyle ailenin yakınları katıldı. Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u, Behzat Ç.'nin Aziz Başkomiseri ve Eşref Saati, Yol Ayrımı adlı yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan çok sayıda başarılı yapımda rol alan Ahmet Uğurlu'nun cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadoluhisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

Taziyeleri Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu ile eski eşi Necef Uğurlu ve oğlu Orhan Uğurlu kabul etti. Kardeşi oyuncu Mustafa Uğurlu uzun süre ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı.

Cenazeye katılan oyuncu Yasemin Yalçın "Çok zor birşey.Benim ilklerimdi. Ben konservatuarda 1.sınıf öğrencisiyken o da Devlet Tiyatrosunda oyuncuydu.Sonra birlikte iş yaptık. ilk kamera gördüğüm zamanlarda onunla işler yaptım.İlkimdir, çok özel bir insandı.Yeri yurdu cennet olsun" diye konuştu.

"BİR USTAMIZ DAHA GİTTİ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Çok üzgünüz.Ahmet Uğurlu Türk tiyatrosunun, televizyonların sinemanın çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti çok üzgünüz. Mustafa Uğurlu son derece değerli bir oyuncu. Benim de çok iyi tanıdığım bir insan. Ahmet abiyle çok fazla çalışma imkanım olmadı ama yaptığı şeyleri zaten yıllardır biliyoruz. Ayrı bir jenerasyondu onlar, inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Çok üzgünüm" dedi.

"İNCİNSE DE İNCİTMEZDİ; BÖYLE BİR ADAMDI"

Eski eşi Necef Uğurlu "İncinse de incitmeyen bir adamdı. Ben kimsenin onun hakkında kötü birşey söylediğini duymadım. 40 yıllık bir evlilik bizimki.Fena halde bir tutku. Konservatuar arkadaşları, meslektaşları, baş tacıydı. Çok dikkat ederdi; incinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu; ama o Türkiye'den vazgeçemedi. Çok mücadele etti. Şan şeref getirdi.Onunla gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi

"ÇOK KIYMETLİ BİRİYDİ"

Oyuncu Zafer Algöz ise, "Şahane tiyatro oyunlarında oynamış biri. Sinema filmlerinde, dizilerde hem ülke içinde hem ülke dışında çok önemli ödüllere sahip olmuş ve onun dışında da son derece mütevazı bir insandı. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz hep Bursa'da geçti. Bizim Çobanbey Mahallesi çok bereketli mahalleydi. Oradan çok kıymetli gazeteciler, müzisyenler, sanatçılar yetişti. İlk yetişen sanatçı Ahmet abiydi.. Ahmet abinin peşinden kardeşi Mustafa tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mustafa'nın peşinden Hakan Güler'i, Hakan Güler'in peşinden ben. Böylece bize önderlik yaptı Ahmet abi. Sadece bu mesleği seçerek değil, onun dışında konservatuvar, sınav parçalarımızı çalışırken ya da oynadığımız oyunların genel provalarına gelip, hatalarımızı, eksiklerimizi söyleyen, abilik yapan çok kıymetli biriydi. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu

AHMET UĞURLU KİMDİR?

2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, babasının memur olmasından dolayı Bursa'ya taşındı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ahmet Uğurlu, çok sayıda, tiyatro, film ve dizide rol aldı. Usta oyuncu 'Tabutta Rövaşata' filmindeki rolüyle 1996 ve 1997 yıllarında en iyi erkek oyuncu seçildi. Uğurlu, Tabutta Rövaşata'nın dışında Eşref Saati, Behzat Ç., Yol Ayrımı adlı yapımlar ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.