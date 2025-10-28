Haberler

TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, "Bağımsızlık mücadelemizin ve milletimizin gösterdiği büyük fedakarlıkların en somut göstergesi olan Cumhuriyet'imizin 102. yılını gurur ve mutlulukla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in, eşsiz bir zaferin ardından, güçlü ve bağımsız bir Türkiye yaratma kararlılığıyla kurulduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözleri önünde verilen benzersiz bir mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet'imizin asırlık kazanımları bugün de bizlere, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma yolunda ilham olmaktadır. TİSK olarak, bu büyük mirasın sorumluluğunu bilerek hareket ediyoruz. Geçmişin kahramanlıklarını, emeğini ve alın terini geleceğe ışık tutan bir rehber olarak görüyoruz. Ülkemizi her alanda daha güçlü, daha aydınlık yarınlara taşıma kararlılığıyla çalışıyoruz."

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle anıp, gazilere saygı ve minnetlerini sunan Akkol, tüm yurttaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
