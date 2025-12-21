Haberler

Giresun'da trafik kazasında ölen abla ve kardeşi defnedildi

Giresun'da trafik kazasında ölen abla ve kardeşi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu abla ve kardeş hayatını kaybetti. Cenazeleri törenle defnedildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden abla ve kardeşi toprağa verildi.

Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip Demiral (35) yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki ablası Gülcan Demiral (52) ve kardeşi Dilara Elmas Yılmaz (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı.

Cenazeleri Tirebolu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan abla ile kardeşi için Arslancık Köyü Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene iki kardeşin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın ve vatandaşlar katıldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından abla ve kardeşin cenazeleri aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Yılmaz'ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Bütçe maratonunda son gün! Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas

Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title