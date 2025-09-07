Haberler

Tirebolu'da Minibüs Kazası: 10 Tarım İşçisi Yaralandı

Tirebolu'da Minibüs Kazası: 10 Tarım İşçisi Yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 tarım işçisi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 10 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzgun köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda seyreden Reşat Ayman (53) yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan'ın (45) kullandığı 33 DYG 37 plakalı bir başka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ayman'ın kullandığı minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralarılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
