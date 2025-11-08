Haberler

Tire Devlet Hastanesi'nde MR Cihazında Hastanın Unutulması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Tire Devlet Hastanesi'nde, Manyetik Rezonans (MR) cihazında unutulan bir hasta nedeniyle idari soruşturma başlatıldı. Hasta, hastane yönetimine şikayette bulunurken, sorumlu personelin iş akdi sona erdirildi.

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.

Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
