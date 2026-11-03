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Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim protestoları 22. gününde sürüyor

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Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşulları için başlattığı gösteriler 22. gününde devam etti; bugün büyük gerginlik yaşanmadı. Lise öğrencileri ve öğretim görevlilerinin desteklediği göstericiler Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık önüne yürüdü, bazıları gözaltına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestolar 22. gününde de devam etti. Önceki günlerin aksine gösterilerde bugün büyük gerginlikler yaşanmadı.

Başkentteki gösterilere lise öğrencileri, vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve farklı sendikalar da destek verdi.

Göstericiler, farklı sokak ve caddelerde toplanarak Eğitim Bakanlığına yürüdü.

Arnavutluk medyasındaki haberlere göre, Bakanlık binası önünde toplanan bazı göstericileri gözaltına alan emniyet güçleri, gazetecilerin çalışmalarına da engel oldu.

Göstericiler, Bakanlığın ardından Başbakanlık binasına doğru yürüyerek gösterilerine burada devam etti.

Gösteriler nedeniyle yüzlerce polis görev yaptı.

Başbakan Edi Rama, önceki günlerde olduğu gibi "diyalog" çağrısını yinelerken göstericiler, bu çağrıyı reddediyor. Öğrenciler ise protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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