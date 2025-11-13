Tiran'da Türk Edebiyatı ve 'Kaybolan' Romanı Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavutça'da Türk Edebiyatı ve Tarık Tufan'ın 'Kaybolan' romanı" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşi, başkentteki Kongre Sarayı'nda düzenlenen Tiran Kitap Fuarı 2025 kapsamında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran ile Arnavutluk merkezli Muza Yayınevi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, kendisine Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin anlatılması istendiğinde Şemseddin Sami'yi okumanın yeterli olacağını söylediğini aktardı.

Atay, "Hem aynı anda Türk edebiyatı için hem Arnavut edebiyatı için son derece yapısal ve tarihi sembol bir isim. Aynı anda iki milletin edebiyatına, düşünce ve siyasal hayatına etki eden böyle bir ortak figürün olması söz konusu." diye konuştu.

Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Mark Marku da Türk edebiyatıyla tanışmasını sağlayan şeyin, Türk edebiyatının Arnavutçaya çevrilmesi olduğunu söyledi.

Marku, "Bu etkinliğin, Türk ve Arnavut kültürleri arasındaki uzun süreli kültürlerarası iletişimin canlı bir kanıtı olduğunu düşünüyorum." dedi.

YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu da YEE'nin Arnavutluk ve dünyadaki etkinlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Kaybolan" romanının Arnavutçaya çevirisini yapan Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi de bu romanın sadece bir hikaye olmadığını ifade ederek, romanı "bir iç yolculuk, anılarla yüzleşme, kimlik arayışı ve kendine dönüş" olarak nitelendirdi.

Latifi ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'nin (TEDA) Türk edebiyatının kapılarını dünya dillerine açtığını kaydederek, bu romanın kendisinin çeviri yaptığı 35'inci roman olduğunu sözlerine ekledi.

Tarık Tufan'ın "Kaybolan" romanının tanıtıldığı program kapsamında Muza yayınevinin temsilcisi Klodiana Metani de konuşma yaptı.

Arnavutluk Yayıncılar Birliği himayesinde ve Tiran Belediyesi ve birçok kuruluşun desteğiyle düzenlenen Tiran Kitap Fuarı 16 Kasım'a kadar kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.