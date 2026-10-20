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Tiran'da 7'nci gününe giren öğrenci gösterilerinde polis 5 kişiyi gözaltına aldı

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Tiran'da öğrencilerin başlattığı gösterilerin 7'nci gününde polisle eylemciler arasında arbede çıktı. Göstericilerin taş ve molotofkokteyli attığı olaylarda polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir süredir devam eden gösterilerde eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı.

Arnavutluk medyası, 13 Eylül'de üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı ancak kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerin 7'nci gününde polis ve eylemcilerin karşı karşıya geldiğini bildirdi.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi binası önünde toplanan göstericilerin polise taş ve farklı cisimler fırlattığı, camları kırdığı belirtilirken, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği ifade edildi.

Göstericilerin daha sonra İçişleri Bakanlığı binası önüne gelerek, şiddet eylemlerini sürdürdüğü, polislere taş, molotof kokteyli ve farklı cisimler fırlatmaya devam ettiği aktarıldı.

Ulusal medya ayrıca, gösterilerde 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.

Arnavutluk'taki üniversite ve lise öğrencilerinin, başkentin yanı sıra Avlonya, Elbasan ve İşkodra gibi kentlerde de dersleri boykot ederek, caddelerde yürüyüş düzenlediği belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise göstericilerle görüşmeye ve diyaloğa hazır olduklarını, şiddet eylemlerinden uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.

Bu arada, daha önceki gösterilerde de eylemciler Tiran'daki Eğitim Bakanlığı binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden olmuştu.

Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlatmış, çöp konteynerlerini ateşe vermişti. Bunun üzerine emniyet güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Olaylarda bazı göstericiler yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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