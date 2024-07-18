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Tiran Belediye Başkanı'nın istifası için protestolar devam ediyor

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleşen protestoya katılanlar, yolsuzlukların kınanması ve duyurulması taleplerini dile getirdi. Göstericiler, eylemlerinin sonuç vermeye başladığını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. ???????

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 17. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Onlarca polisin görev aldığı protestoda, bir öncekinin aksine gerginlik veya olay yaşanmadı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, gösterilerinin sonuç vermeye başladığını, yolsuzluğa karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski milletvekili Belind Kelliçi de "Bu protesto ve bu misyon, tarihi bir misyondur." dedi.

Protestoda, diğer parti yetkilileri ile aktivistler de konuşma yaptı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ???????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA / Güncel

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