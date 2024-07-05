Tiran Belediye Başkanı'nın istifası için protestolar devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. ???????

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bugün 15. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de lastik yaktı, belediye binasına sis bombası ve çeşitli cisimler fırlattı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, Tiran'da yasa çiğneyenler için yer olmadığını, vatandaşlık ve dürüstlük için yer olduğunu söyledi.

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski milletvekili Belind Kelliçi de protestoculara 11 Temmuz'da düzenlenecek sıradaki protestoyu Başbakanlık önüne taşımaları çağrısında bulundu.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu ise Arnavutların Avrupa'da şahsi çıkarlar için değil, adalet için protesto yapan tek millet olduğunu savundu.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "Belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ???????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.??????????????