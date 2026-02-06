Haberler

İstanbul'dan deprem bölgesine 9 saatte giden TIR Şoförü: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Güncelleme:
İstanbul'dan iş makinesi getirerek deprem bölgesine hızla ulaşan TIR şoförü Kazım Budak, Kahramanmaraş'taki anma programına katıldı. Yolda hiç mola vermediğini ve anılarını paylaştı.

İSTANBUL'dan aldığı iş makinesini deprem bölgesine yetiştirmek için yolda hız yaparken çekilen görüntülerle depremin simge isimlerinden olan TIR Şoförü Kazım Budak, 6 Şubat'ın yıldönümünde Kahramanmaraş'taki anma programına katıldı. Deprem bölgesine giderken yolda mola vermediğini, frene dahi basmadığını belirten Budak, "Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye. 9 saatte geldim" dedi.

6 Şubat depremlerinin 3'ünü yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce Milli İrade Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Programa, İstanbul'dan TIR'ına yüklediği iş makinesini ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesine 9 saatte götüren ve yolda yaptığı hız nedeniyle hafızalara kazınan Kazım Budak da katıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen Budak, o günleri tekrar yaşadı.

İş makinesini en kısa sürede deprem bölgesine götürmek için yağışlı havaya rağmen hızını kesmeden devam eden ve hiç mola vermeyen Kazım Budak, o anları hiç unutmadığını söyledi.

Budak, "Çalıştığım iş yerinden aradılar. Yardıma gideceksin Kahramanmaraş'a dediler. Ben de şirkete gittim, kepçeyi yükledik Kahramanmaraş'a devam ettik, geldik. Yollar tabii kar, tipi borandı ama hiçbir şeyi düşünmedik artık. Mesele bir can olunca son sürat, hiç mola vermeden, frene basmadan Kahramanmaraş'a devam ettim geldim. Önce Hatay'a gidiyorduk. Kayseri'den çevirdiler Elbistan'a. Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye. Sıkışmadığın müddetçe de kesinlikle frene basmadım, bir yerde mola da vermedim. Fakat herkes benim gibi koşuyordu ama naçizane beni çekmişler. Atmışlar medyaya. Medyaya atınca da böyle sosyal medyada gündeme geldik. Fakat Elbistan'a geldiğimiz zaman da yani çok üzüntülü geldik, gözyaşlarıyla geldik. Fakat orada milletle devletin el ele olduğunu görünce de sevindim. Devletimden gurur duydum" diye konuştu.

