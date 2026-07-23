Haberler

Konya'da TIR'ın Patlayan Lastiği Kazaya Neden Oldu: 8 Yaralı

Konya'da TIR'ın Patlayan Lastiği Kazaya Neden Oldu: 8 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir TIR'ın patlayan lastiğinin yola savrulması sonucu arkadan gelen otomobil ve cip çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın patlayan lastiğinin yola savrulması sonucu arkadan gelen otomobille cipin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya- Adana kara yolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 27 AJP 768 plakalı TIR'ın patlayan lastiği, parçalanıp yola savruldu. Arkadan gelen 01 ECS 74 plakalı otomobilin sürücüsü Güler Işık lastik parçalarına çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Işık'ın otomobili ile aynı yöne giden Osman Zafer Ulubaş'ın kullandığı 01 BDJ 748 plakalı cip çarpıştı. Savrulan araçlardan biri takla atarken, diğeri bir un fabrikasının bahçesine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Gülten Işık, yanındaki İkranur Işık (6), Yusuf Efe Işık (3), Halime Işık (60), Adnan Toprak Işık (9) ve Serpil Işık (30) ile diğer sürücü Osman Zafer Ulubaş (68) ve yanındaki Selda Ulubaş (64) yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kahreden haberi verdi

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Fethiye’deki yangının tahribatı havadan görüntülendi

Turizm cenneti şehrimizde hasar büyük
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!
Adana'da denizde dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu

3 arkadaştan 2'si artık yok
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı