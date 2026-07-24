Haberler

Safranbolu'da TIR-otomobil çarpışması: 75 ve 71 yaşındaki çift hayatını kaybetti

Safranbolu'da TIR-otomobil çarpışması: 75 ve 71 yaşındaki çift hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde ağır yaralanan Şehri Karaca (75) ve eşi Şevki Karaca (71) hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çift, Ovacuma Köyü'nde toprağa verildi.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, dün TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şehri Karaca (75) ve eşi Şevki Karaca (71) toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunun Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Şevki Karaca idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücü Şevki Karaca ile yanındaki Şevket Karaca ve Şehri Karaca ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Şevki Karaca ile Şevket Karaca (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehri Karaca ve eşi Şevki Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Şevki Karaca ve Şehri Karaca'nın cenazesi bugün öğle vakti Safranbolu ilçesi Ovacuma Köyü Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kadın konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın