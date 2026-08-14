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Gebze'de TIR Devrildi: D-100'de Trafik Aksamaları

Gebze'de TIR Devrildi: D-100'de Trafik Aksamaları
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Muallimköy mevkiinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı ve trafikte aksamalar yaşandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu üzerinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Gebze geçişi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. Kazada TIR şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoföre sağlık ekibi tarafından kaza yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu İzmit istikametinde aksamalar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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