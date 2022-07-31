TIR'a çarpan otomobilde ölen baba ve oğlu toprağa verildi

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Selçuk Türkmen (49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13), toprağa verildi. Aynı otomobilde ağır yaralanan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve diğer oğulları Emirhan Türkmen'in (18) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. TIR sürücüsü Feyzi Öztürk (60) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, cuma günü Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Feyzi Öztürk, yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR'la kavşaktan 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik'ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, içindeki Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koştu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen de yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Meryem Özlem Türkmen ile Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan Feyzi Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feyzi Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.